Latina, nominata la nuova Segretaria generale: è Simona Manzo

Latina – Il Sindaco Damiano Coletta ha individuato nella dott.ssa Simona Manzo la nuova Segretaria Generale del Comune di Latina. L’Ente è in attesa dell’assegnazione da parte dell’Ages – Agenzia autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali, quindi il primo cittadino emetterà il decreto di nomina.

La Manzo, classe 1969, laureata in Giurisprudenza, è originaria di Napoli e la sua ultima esperienza è stata presso il Comune di Melfi, in provincia di Potenza, dove ha ricoperto analogo incarico a partire dal dicembre del 2019. Tra le sue esperienze più significative figura sicuramente quella presso il Comune di Amalfi, tra il 2001 e il 2011, periodo nel quale ha avuto modo di affrontare tutte le problematiche che riguardano l’Amministrazione Comunale.

“Per la figura di Segretaria Generale – ha osservato il Sindaco Damiano Coletta – abbiamo individuato un’alta professionalità che sono certo opererà con grande competenza al servizio dell’Ente e dunque della collettività. Attendiamo che i passaggi formali vengano tutti espletati e nei prossimi giorni convocheremo una conferenza stampa per presentare la dott.ssa Manzo che ringrazio già da ora per essersi messa a disposizione della città di Latina”.

