Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Pilotato da intense correnti settentrionali che porteranno anche venti forti sulla Penisola, il fronte freddo atteso nella giornata di lunedì interesserà solo alcune regioni stante la sua traiettoria “troppo orientale” come d’altra parte tutti i peggioramenti di stampo simile che lo hanno preceduto. Sarà dunque solo uno strappo nella maglia anticiclonica che subito dopo tenderà a ricucirsi energicamente. Le zone che maggiormente risentiranno del suo passaggio saranno il medio e basso versante Adriatico e il sud dove sono attese delle piogge, occasionalmente anche a carattere di temporale e delle nevicate fino a quote di medio alta collina in Appennino. Nulla di fatto per il Nord e per le regioni centrali tirreniche dove il tempo continuerà a mantenersi soleggiato e anzi, nonostante la matrice fredda del peggioramento avremo anche un aumento delle temperature soprattutto in Val Padana per la tesa ventilazione favonica che scenderà dalle Alpi. Martedì avremo solo qualche strascico nuvoloso residuo all’estremo Sud in un contesto che sarà già ampiamente anticiclonico per la Penisola, unica nota saranno i venti ancora forti da nord e le temperature che saranno in calo.

METEO MARTEDÌ 08 FEBBRAIO. Nord, generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Centro, tempo stabile e soleggiato. Sud, variabilità residua tra Molise, Appennino Campano, Puglia, Calabria ma senza fenomeni, più sole altrove. Temperature in ulteriore calo al Sud e lungo l’Adriatico. Venti ancora forti settentrionali con mari molto mossi, anche agitati i bacini meridionali con mareggiate su Ionio e basso Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: Ritroveremo una giornata caratterizzata da cieli tersi sia sulla Toscana che su Umbria e Lazio; formazione di nubi basse e foschie sulle valli interne della Toscana e localmente sull’ Umbria, nel corso della sera. Brinate e gelate piuttosto diffuse a valle ma anche in collina tra notte e mattino. Temperature temporaneamente attorno o di poco sotto le medie stagionali, specie in collina e Montagna. Venti deboli orientali, locali rinforzi tra medio-alto Lazio e relative coste. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì transita un rapidissimo fronte freddo associato a deboli fenomeni tra aretino, Umbria e Lazio orientale, in rapido assorbimento. Martedì mattina diffuse brinate o gelate (0/-3°C) ma cieli tersi per tutta la giornata. Successivamente, si ripristinano condizioni anticicloniche con temperature massime in aumento; aumenteranno anche le foschie o nebbie nelle valli interne e qualche nube bassa marittima sulle coste più esposte. All’incirca da metà mese in avanti la situazione potrebbe cambiare, con il ritorno di condizioni progressivamente più invernali.

(Fonte: 3B Meteo)