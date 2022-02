Parco dimenticato in via Bastianelli, Biselli-Della Porta (Forza Italia): “E’ ora di restituirlo ai cittadini”

Fiumicino – “Dopo le numerose segnalazioni arrivate da più parti, il problema è ancora lì: il parco di via Bastianelli è completamente abbandonato nel degrado (leggi qui). Non ci sono giochi, i pochi presenti sono inutilizzabili, le panchine sono rotte. Tutto è preda dell’incuria. E’ pericoloso anche solo andare a farci una passeggiata, figuriamoci a portarci i nostri bambini o farci andare i nostri ragazzi”. Così, in una nota stampa, Raffaello Biselli, coordinatore comunale di Forza Italia Fiumicino e Ciro Della Porta, esponente locale di Forza Italia.

“E’ triste constatare – spiegano – che non sia ancora arrivata una risposta concreta dalle istituzioni. Eppure, sappiamo tutto quanto sia oggi molto importante avere degli spazi pubblici all’aperto, che possano diventare dei punti di aggregazione e di socializzazione fruibili dalla comunità. Questo quartiere, in particolare, ne avrebbe davvero bisogno. Invece, questo parco sembra essere sempre dimenticato: viene puntualmente escluso dalle varie riqualificazioni delle aree verdi che l’Amministrazione fa sul territorio”.

“E’ ora di sfruttare tutte le potenzialità che il nostro territorio ha da offrire – concludono Biselli e Della Porta – ed agire per restituire questo parco alla cittadinanza“.

