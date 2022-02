Pattinaggio di figura, Grassl è 12esimo nel corto olimpico: “Ho lottato tantissimo”

Pechino – E’ terminato il programma del corto maschile del pattinaggio di figura, alle Olimpiadi di Pechino. Gli azzurri hanno comunque tessuto delle prove eccellenti piazzandosi tra i primi venti.

Daniel Grassl al debutto al torneo a cinque cerchi, che ha pattinato nell’ultimo gruppo in gara, ha ottenuto più di 90 punti che lo hanno portato al 12esimo posto, danzando al meglio e incantando il pubblico: “Felice di aver debuttato ai Giochi, ho combattuto tantissimo”. “Nel libero mi divertirò sicuramente”. Ha detto ai microfoni di Raisport.

Matteo Rizzo ha totalizzato 88 punti conquistando la 13esima posizione: “Ero nervoso, strano per me. Sono felice come sia andata, aver pattinato bene e raggiunto la finale. Il warm up è stato travagliato ma pensando al programma, sono contento comunque. Con la musica dei Maneskin ho scelto il sottofondo migliore, molto bravi”. E poi ha concluso su Raisport: “Il libero è il preferito, mi sento più a mio agio. Portarlo a una Olimpiade è sempre bello”.

(foto@fisg.it)

