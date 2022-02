Fiumicino – Un’occasione di crescita e di confronto per la promozione di progetti inclusivi: mercoledì 9 febbraio, alle ore 16:00, presso il Centro Leonardo di Fiumicino si terrà l’incontro dal titolo “I progetti inclusivi per il territorio laboratori, corsi, incontri, eventi dedicati alla disabilità“.

Una giornata dedicata all’abbattimento di tutte le barriere, quindi, all’insegna della promozione dell’inclusività. In questa occasione, verrà inaugurata la nuova sede dell’Associazione Stella Selene Onlus, l’organizzazione senza scopo di lucro della pedagogista Silvia De Mari che da anni opera sul territorio a favore dell’inclusione e a sostegno della disabilità.

L’incontro sarà aperto da Silvia De Mari – Pedagogista – Associazione Stella Selene Onlus e moderato dalla giornalista Barbara Castellani Tra i Saluti Istituzionali: Antonio Guidi – già ministro per le pari opportunità e la famiglia della Repubblica Italiana; Ezio Di Genesio Pagliuca – Vice Sindaco Comune di Fiumicino; Alessandra Colonna – Assessora Servizi Sociali Comune di Fiumicino; Armando Fortini – Presidente Commissione Servizi Sociali, pari opportunità, lavoro e formazione professionale Comune di Fiumicino; Carla Scarfagna – Direttore Municipio Roma X, Monica Sansoni – Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Lazio e molti altri.

