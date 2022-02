Sabaudia, addio barriere architettoniche nei palazzi privati: arrivano i fondi dalla Regione

Sabaudia – L’Amministrazione comunale, dando attuazione alla Legge n.13 del 9 gennaio 1989, rende noto attraverso l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale al seguente link https://bit.ly/3ghpoif che è possibile accedere ai contributi regionali a fondo perduto con cui finanziare progetti di realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati.

La richiesta può essere avanzata dall’interessato, portatore di handicap (affetto da patologie che comportino limitazioni funzionali permanenti alla deambulazione) residente nel territorio comunale entro il 1 marzo 2022 compilando l’apposito modello che è possibile richiedere presso il Segretariato Sociale in Via del Parco Nazionale, previo appuntamento da fissare contattando i seguenti numeri telefonici: 353 3145709 – 353 3145516.

Nella domanda devono essere indicate le opere, che debbono riguardare la rimozione di barriere che creano difficoltà di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare oppure difficoltà di fruibilità e accessibilità dell’alloggio, e la previsione di spesa. Alle istanze vanno allegati: certificato medico attestante l’handicap, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale risultino l’ubicazione della abitazione e le difficoltà di accesso e il certificato rilasciato dall’ A.S.L. di zona (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

Le richieste di contributo, debitamente istruite, vengono inserite in graduatoria divise secondo la certificazione medica presentata e la patologia da quest’ultima attestata in invalidi totali e parziali e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il contributo regionale è concesso: per costi fino ad 4mila euro, in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta; per costi oltre 4mila euro e fino a 19mila e 500 euro, in misura pari a 4mila più il 25% della parte eccedente 4nila euro; per costi da 19mila e 500 euro a 52mila in misura pari a 7mila e 875,00 euro più 5% della parte eccedente 19mila e 500 euro; oltre 52mila euro in misura pari a 9mila e 500 euro.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi presso il Servizio Amministrativo dei Servizi Sociali e Sanità contattabile al numero telefonico 0773 514261.

