Sofia Goggia a Pechino sogna la discesa: “Non garantisco nulla, spero di farcela”

Pechino – Sofia è in Cina ma non smette di correre contro il tempo. Lo fa adesso in terra olimpica, sperando di poter staccare dal cancelletto di partenza per la discesa libera in programma alle Olimpiadi per il 15 febbraio. Non è al top della condizione, ma punta ugualmente alla partecipazione all’evento della vita, il secondo in carriera per lei.

L’infortunio alla gamba sinistra ha condizionato pesantemente una stagione trionfale per l’azzurra. In cima alla classifica generale di discesa in Coppa del Mondo: “Sono qui, ma non garantisco nulla al momento. E’ in dubbio la gara in discesa, spero di farcela..”. Lo ha detto la Goggia alla stampa. E i tifosi si stringono attorno a lei, ancora di più. (foto@fisi.org)

