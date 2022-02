Stefania Constantini: da commessa a campionessa olimpica di curling

Pechino – Il colpo di fulmine con uno ‘stone’ a scuola e la vita di Stefania è cambiata per sempre. Chi è la nuova campionessa olimpica di curling che gli italiani hanno imparato a conoscere in questi giorni di Giochi? Il suo viso sereno, concentrato, attento e pulito. Il viso della ragazza della porta accanto e quella voglia di fare bene, fino al talento delle strategie in pista per ‘sbocciare’ gli altri sassi degli avversari e conquistare punti preziosi. La Constantini è entrata nella storia, insieme ad Amos Mosaner. Dietro la filiera degli sport invernali più importanti, che contano migliaia di praticanti in Italia come sci alpino o pattinaggio di figura, ecco il curling e i 300 atleti in tutta Italia iscritti alla Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio.

Da qui in avanti cresceranno probabilmente i praticanti, insieme alla curiosità verso una disciplina che non si conosceva. Gli italiani avevano imparato ad apprezzarla a Torino 2006, poi l’oblìo fino ad oggi. Quando Stefania e Amos hanno dato una sferzata di energia e hanno acceso una luce fortissima sul curling. Luminosa quella luce. Come l’oro che hanno messo al collo: “Siamo felici – ha detto Stefania ai microfoni di Raisport – abbiamo fatto un grande gioco di squadra”. Amos ha fatto da eco: “Speriamo cresca il movimento da qui al 2026”. A margine della premiazione gli occhi sono quelli dell’incredulità e della gioia senza fine. Sia la stessa Stefania che Amos hanno scritto la storia. Hanno vinto la prima medaglia olimpica nel curling italiano e il primo oro assoluto della disciplina alle Olimpiadi per gli azzurri. Tanti record, che si sommano a quelli personali agguantati a Pechino. 11 su 11 le vittorie, quasi da primato impossibile. Liscio il cammino fino all’oro, pieno di difficoltà ovviamente. Avversari difficili, tamponi da fare e tensione da gestire. Poi la gioia più grande. E l’ex commessa di abbigliamento ha vinto il titolo a cinque cerchi. Lavoro avuto fino a poche settimane fa e alternato ad allenamenti e competizioni internazionali. La Constantini vive poco lontano a Cortina e tra 4 anni sarà un’atleta speciale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A casa sua i Giochi. La favola nella favola. E sotto il cielo italiano dovrà difendere il titolo in specialità insieme a Mosaner. Sono loro gli imbattibili del doppio misto, una atleta delle Fiamme Oro (entrata da poco in Polizia) e l’altro rappresentante dell’Aeronautica Militare.

Armonia in team e feeling. Di spirito e d’intelletto, per uno sport che richiede anche tanta strategia mentale. Il ragionamento è fondamentale in partita e lo scambiarsi idee e pareri è importante. Anche oggi si è sentito nel palazzetto vuoto senza pubblico. Voci e consigli, domande e risposte, insieme a incoraggiamenti. La voce di Stefania rimbombava tutta intorno, fino all’oro vinto. La Constantini è entrata nelle case di tutti gli italiani e del mondo intero.

