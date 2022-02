Civitavecchia, minaccia di buttarsi dalla finestra: salvata in extremis

Civitavecchia – Voleva buttarsi dalla finestra: così una donna di mezz’età di Civitavecchia ha tentato di togliersi la vita nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono catapultati nel centro storico della città con l’autoscala. Nonostante le numerose autovetture parcheggiate in modo selvaggio, i pompieri sono riusciti a piazzare velocemente l’autoscala e svilupparla verso la finestra da cui la donna minacciava di compiere il folle gesto.

L’equipaggio della 17A, intanto, è riuscito ad aprire velocemente la porta dell’appartamento e a bloccare la donna, ormai in stato confusionale. Una volta portata in sicurezza, la signora è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale.

