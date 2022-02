“Ti racconto Tarquinia”, alla scoperta della città nel weekend che porta a San Valentino

Tarquinia – “Ti racconto Tarquinia”, un percorso alla scoperta dei luoghi più significativi della città: dalla necropoli etrusca al centro storico, tra tombe dipinte, chiese, torri e antichi palazzi. È la proposta della guida turistica Claudia Moroni per il fine settimana che porta a San Valentino. “È un invito a trascorrere una weekend tra arte e cultura innamorandosi della bellezza di Tarquinia – dichiara Claudia Moroni -, “sfogliando” le pareti affrescate delle tombe, che raccontano una storia di 2500 anni fa, e facendosi conquistare dai monumenti ancora oggi “difesi” dalla cinta muraria”.

Il 12 febbraio sarà dedicato all’arte etrusca con la visita guidata alla necropoli dei Monterozzi, dal 2004 inserita dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’umanità, per le tombe dipinte che rappresentano il più importante esempio di arte figurativa prima dell’epoca romana. Appuntamento alle ore 10, all’ingresso della necropoli.

Il 13 febbraio sarà possibile apprezzare il centro storico di Tarquinia, con le alte torri, le chiese, i palazzi signorili, le strette vie, le piazze e i belvedere. La visita guidata che avrà inizio alle ore 10 nella centralissima piazza Cavour, di fronte a palazzo Vitelleschi, si concluderà con dissetante aperitivo al belvedere dell’Alberata Dante Alighieri, da dove ammirare il paesaggio della Tuscia.

Per informazioni è possibile chiamare al 347 6920574. Le visite guidate si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid. Indispensabile essere in possesso del green pass rafforzato.

