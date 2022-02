Tragico incidente a Fondi, si ribalta con l’auto in un canale: muore un operaio

Fondi – Un’auto è finista fuori strada nelle prime ore di stamattina in via Diversiva Acquachiara a Fondi.

A bordo della vettura viaggiava un operaio di 51 anni diretto a lavoro, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto si è ribaltata nel canale.

Per il conducente purtroppo non c’è stato niente da fare. Sono risultati vani i tentativi di salvarlo.

Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia stradale di Formia e della Municipale di Fondi.

