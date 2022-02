Anzio, al via i corsi sulla Disostruzione e Primo Soccorso Pediatrico organizzati da Dussmann Service

Anzio – Dussmann in collaborazione con Squicciarini Rescue organizza corsi sulla disostruzione e primo soccorso pediatrico, con lo scopo di diffondere le manovre corrette sulle vie aree, nei lattanti e nei bambini, nonché le procedure di rianimazione nel caso in cui l’ostruzione provochi l’arresto cardiaco.

I due corsi, che avranno luogo il 10 febbraio dalle 9 alle 18.30, presso l’Auditorium Marco Gavio Apicio, in Viale Nerone ad Anzio, saranno scanditi in moduli da due ore ciascuno: la prima di teoria, la seconda di pratica. Sono rivolti alle famiglie, all’amministrazione, personale Dussmann e a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere meglio le tematiche.

A dirigere le diverse sessioni ci saranno, per le tecniche di Disostruzione, istruttori accreditati al 118, che con l’ausilio di manichini di diverse età pediatriche e di giubbotti simulatori ACT FAST, consentiranno di simulare un training reale con i partecipanti e renderli davvero capaci di intervenire in caso di bisogno. Per il modulo riguardante il Primo Soccorso Pediatrico, invece, interverrà il dottor Marco Squicciarini e il Medico Pediatra di Famiglia per illustrare e commentare, in un dibattito aperto con genitori, insegnanti, maestre ed educatrici di scuola, le più note tematiche riguardanti l’argomento quali: febbre, convulsioni, avvelenamenti, piccoli traumi, ed ogni altro problema che, successivamente all’incontro, potrà essere affrontato con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Un vero e proprio progetto di educazione sanitaria che intende affrontare tematiche piuttosto frequenti in età pediatrica, ma che con il rapido riconoscimento e trattamento possono prevenire gravi conseguenze, talvolta anche fatali. Nello specifico, parlando di ostruzione delle vie aree, le manovre da compiere sono semplici ma importantissime per salvare la vita ai bambini, che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano corpi estranei. Piccoli oggetti con cui entrano a contatto nel quotidiano come monete, caramelle, pezzi di giocattoli, noccioline, possono infatti ostruire i condotti dell’apparato respiratorio in maniera parziale o completa.

L’obiettivo di Dussmann Service è dunque quello di diffondere attraverso i due training la conoscenza di queste semplici tecniche salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze che ne derivano.

Al termine della giornata è previsto un riconoscimento per tutti i partecipanti.

