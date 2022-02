Civitavecchia, paura in via Baccelli: le urla di un’anziana fanno scattare i soccorsi

Civitavecchia – Soccorso a persona in via Guido Baccelli a Civitavecchia.

Nelle notte, alle 3, i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono accorsi a prestare aiuto ad un’anziana donna caduta in casa.

I vicini sentendo le urla hanno allertato i soccorsi. I Vvf arrivati sul posto hanno posizionato immediatamente la scala italiana e si sono arrampicati fino al secondo piano dove sono entrati dalla finestra del balcone.

Così facendo hanno permesso al personale sanitario del 118 di entrare nell’appartamento e prestare le prime cure alla donna, che a prima vista non sembra aver riportato ferite importanti.

