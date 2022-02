“Come prevenire la prossima pandemia”: ecco il nuovo libro di Bill Gates

Los Angeles – La pandemia da Covid-19 non è ancora finita, ma i governi di tutto il mondo, nonostante gli sforzi per lasciarsela alle spalle, iniziano a pensare a cosa accadrà in futuro. Il timore è di un nuovo virus che devasti l’economia mondiale è forte, e rilanciato anche da importanti istituzioni. Ma per Bill Gates forse è possibile evitarla, come spiega nel suo prossimo libro ‘Come prevenire la prossima pandemia’, che sarà pubblicato in contemporanea mondiale il prossimo 3 maggio. In Italia uscirà – come il precedente – presso ‘La Nave di Teseo’, la cui publisher Elisabetta Sgarbi sottolinea che “dopo il suo libro sul clima, Bill Gates ci consegna una nuova importante riflessione. È un invito a non dimenticare quanto abbiamo vissuto in questi due anni, a fare tesoro di quanto abbiamo imparato per evitare di farci trovare nuovamente impreparati. Un libro essenziale per prepararci al futuro con l’unica arma che abbiamo a disposizione: la conoscenza.”

“Le malattie – spiega il fondatore della Microsoft – sono sempre esistite tra gli esseri umani, ma non devono trasformarsi in disastri globali. Questo libro parla di come governi, scienziati, aziende e individui possano costruire un sistema in grado di contenere futuri focolai che inevitabilmente si presenteranno affinché non diventino pandemie. Per ovvie ragioni, il momento giusto per farlo è ora. Nessuno che abbia avuto a che fare con il Covid lo dimenticherà mai. Proprio come la Seconda Guerra Mondiale ha cambiato il modo in cui la generazione dei miei genitori ha guardato al mondo, il Covid ha cambiato il modo in cui noi oggi vediamo il mondo. Ma non dobbiamo vivere nella paura di un’altra pandemia. Il mondo può fornire cure di base a tutti ed essere pronto a rispondere e contenere qualsiasi nuova malattia”.

Basandosi sulle competenze condivise dai massimi esperti mondiali e sulla propria esperienza nella lotta contro le malattie mortali tramite la Fondazione Gates, il miliardario-filantropo spiega innanzitutto le malattie da Coronavirus dal punto di vista scientifico. Quindi evidenzia come le nazioni di tutto il mondo, lavorando in sinergia tra loro insieme al settore privato, siano in grado non solo di scongiurare un’altra catastrofe simile al Covid, ma anche di andare oltre e sconfiggere definitivamente tutte le malattie respiratorie, compresa l’influenza. (fonte Adnkronos)