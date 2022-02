Covid, a Fiumicino positivi in calo: il bollettino del 9 febbraio

Fiumicino – “Per la prima volta dopo diverse settimane, il totale dei positivi in città è sceso sotto la soglia degli 800, anche se di poco”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Secondo il report della Asl Roma 3, ad oggi in città ci sono 792 persone positive al covid-19 – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultima comunicazione data, abbiamo 74 nuovi casi (una media di 37 al giorno) e 109 guariti. L’età media, molto bassa, è di 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.96”. “La maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino (72%), ma in proporzione è alta anche la percentuale di Focene con l’8% – prosegue -. Subito dopo Parco Leonardo con il 5%”.

“Ancora una volta, i numeri sono in linea con quelli regionali e nazionali e confermano la curva discendente – conclude il sindaco -. Per questa ragione, ieri il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza che dall’11 febbraio elimina l’obbligo delle mascherine all’aperto (tranne nei casi di folle e assembramenti), mentre rimangono obbligatorie al chiuso. Sono cambiate anche le regole per le scuole, per ridurre il più possibile il ricorso alla DAD. Sono buoni segnali. Perché le cose continuino ad andare in questa direzione, non bisogna rallentare la campagna vaccinale che nella nostra Regione vede, finora, 13 milioni di dosi somministrate e 3,6 milioni di booster. E non bisogna cedere sulle misure di sicurezza come, appunto, la mascherina nei luoghi chiusi, il distanziamento e l’igiene delle mani”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link