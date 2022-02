Erico Brigano torna all’Auditorium conciliazione di Roma con “Un’ora sola vi vorrei”

Enrico Brignano annuncia le date primaverili del suo esilarante show “UN’ORA SOLA VI VORREI”, che dal 14 marzo porterà lo showman all’Auditorium conciliazione di Roma.

Con “UN’ORA SOLA VI VORREI”, Enrico Brignano torna in scena questa primavera con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

I biglietti per i nuovi show di Enrico Brignano sono disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 13 febbraio, ore 10.00.

CALENDARIO DATE:

Lunedì 14 MARZO 2022 ore 21.00 – Porte 19.30

Martedì 15 MARZO 2022 ore 21.00 – Porte 19.30

Mercoledì 16 MARZO 2022 ore 21.00 – Porte 19.30

Giovedì 17 MARZO 2022 ore 21.00 – Porte 19.30

Sabato 19 MARZO 2022 ore 21.00 – Porte 19.30

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com