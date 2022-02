Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dall’Europa centro-occidentale è in fase di rimonta l’anticiclone che comincia ad espandersi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il tempo si stabilizza già dalla giornata di martedì, salvo gli ultimi locali residui disturbi su parte del Sud e le temperature gradualmente torneranno a salire entro metà settimana, soprattutto al Centro-Sud. Mercoledì i massimi barici dell’anticiclone si posizioneranno sull’Europa meridionale all’altezza delle latitudini mediterranee, raggiungendo la fase culminante sul nostro Stivale.

METEO MERCOLEDI’ 09 FEBBRAIO. Al Nord: Tempo stabile con cieli soleggiati ovunque, ad eccezione della Liguria dove in giornata aumenteranno un po’ di nubi basse, specie sul Genovese. Qualche banco di nebbia sul basso Veneto. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 16. Al Centro: Tempo stabile e soleggiato ovunque qualche nube sparsa e nebbia su Toscana e Umbria. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Al Sud: Cieli soleggiati ovunque, qualche nube sparsa di passaggio sul Messinese e sul Salento. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: alta pressione in consolidamento su Toscana, Umbria e Lazio a garanzia di tempo stabile, con cieli sereni sul Lazio e bassa Toscana, ma con qualche nube irregolare (nubi medio-basse) presente su medio-alta Toscana e localmente sull’Umbria. Da segnalare nottetempo ed al mattino la presenza di locali banchi di nebbia/nubi basse nelle vallate Tosco-Umbre; possibili foschie tra alto viterbese, Valle del Tevere e reatino. Ancora locali brinate specie a valle tra notte e mattino. Venti deboli occidentali, con locali rinforzi a moderato sulle coste toscane tra Piombino, livornese, pisano e Versilia e lungo le coste laziali. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Condizioni anticicloniche sulle regioni del medio Tirreno almeno fino a venerdì, con temperature massime in aumento e minime in calo specie nell’entroterra e nei fondovalle, qui con diffuse gelate al mattino. Il tempo si presenterà in prevalenza soleggiato, in particolare sul Lazio, ma con qualche nube in più specie sull’alta Toscana e parte dell’Umbria. Aumenteranno quindi le foschie e nebbie nelle valli interne, nonché qualche nube bassa marittima sulle coste più esposte. Primo guasto nel weekend, con nuvolosità diffusa nella giornata di sabato, ma senza piogge salvo brevi precipitazioni sull’Appennino Toscano (a partire dai 900-1000m, in calo a 600m) , ed una domenica con nubi irregolari e possibili piovaschi sparsi; temperature in calo nelle massime. Probabile una fase instabile a metà mese, dalle caratteristiche più invernali.

(Fonte: 3B Meteo)