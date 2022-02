Nettuno, arrestato per spaccio: licenza sospesa per il gestore di un pub del Borgo medievale

Nettuno – Era stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio – Nettuno per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condannato dal Tribunale di Velletri a due anni e otto mesi di reclusione il gestore di un pub del Borgo medievale.

Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato hanno provveduto a notificargli il provvedimento di sospensione temporanea della licenza, 30 giorni, emesso dal Questore, ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S., in seguito ad una approfondita istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link