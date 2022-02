Ostia – Ne hanno tagliato il ramo più grande, quello che incombeva su piazza Gregoriopoli. “Il rischio che si staccasse e cadesse era troppo alto”, spiegano dal Municipio X. E così, adesso, uno degli alberi più antichi di Ostia Antica è, per alcuni cittadini, “rovinato per sempre”.

“E’ un leccio di fine ottocento o inizio novecento, maestoso ed imponente: era il cuore della piazza – spiegano Aleandro e Anna, residenti di Ostia Antica, a ilfaroonline.it -. E’ coetaneo degli altri, ma è cresciuto molto di più, fino a diventare quello che è oggi. Il 20 dicembre scorso, però, è stato letteralmente mutilato, e non capiamo perché”.

Da anni i cittadini, insieme alle scuole del territorio e all’Università della Terza Età di Ostia, si battevano perché il leccio entrasse nel computo degli alberi monumentali di Roma: un riconoscimento che avrebbe potuto garantirgli un trattamento sicuramente diverso ma che, nonostante numerose manifestazioni e iniziative, non è mai arrivato.

A spezzare il silenzio delle istituzione ci ha pensato soltanto la motosega del Municipio X, che a dicembre ne ha tranciato di netto il ramo più imponente. “Ce ne siamo accorti per caso, passando di lì – raccontano Anna e Aleandro -, e abbiamo capito che le nostre battaglie erano finite in un cassetto, dimenticate dal Comune di Roma e dagli altri enti preposti”.

Per il Municipio, però, quel ramo era troppo pericoloso. “A settembre 2021 – ci spiega Valentina Prodon, vicepresidente e assessora all’Ambiente del Municipio X – la perizia di un agronomo incaricato ha dichiarato quella branca pericolosa, raccomandandone il taglio. L’indice di rischio è considerato estremo, perché c’erano delle fessure dovute alla normale curvatura della branca che, essendo soggette a continue sollecitazioni, potevano cedere”.

Alla valutazione, consegnata agli uffici municipali a novembre, è seguita l’interdizione al passaggio pedonale dell’area e, poi, il taglio del ramo. Secondo i cittadini, però, se l’albero fosse già stato dichiarato monumentale si sarebbe potuto procedere in altro modo, magari creando un supporto per il ramo che raccontasse la storia del leccio: “Sarebbe stato un modo per valorizzare il nostro patrimonio arboreo – dicono Aleandro e Anna -, ma adesso non c’è più niente da tutelare”.

In compenso, Prodon ha spiegato di avere intenzione di procedere ad una mappatura delle alberature del X Municipio: “E’ un progetto che non abbiamo ancora messo in piedi – chiarisce -, ma il cui obiettivo è fare in modo che le procedure vengano accolte e veicolate direttamente dal Municipio. Così forse, in futuro, potremmo evitare il ripetersi di situazioni simili”.

Al momento, non è chiaro se sia già stato fatto un sopralluogo per verificare la stabilità dell’albero, che adesso potrebbe correre il rischio di essere troppo “sbilanciato” sull’altro lato, quello che dà sull’esterno della piazza (e sulla strada). “E’ sicuramente previsto“, garantisce Prodon. E ai cittadini, intanto, non resta che fare i conti con l’amara sconfitta.

