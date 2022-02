Ostia, niente più assessorato per la ricercatrice Ilaria Meli: “Collaborazione fumosa”

Ostia – Falconi ci ha ripensato: niente più assessorato nel Municipio X per Ilaria Meli, a cui sarebbero dovute spettare le deleghe alla Legalità, alla Trasparenza, alle Politiche giovanili e alla Cultura (leggi qui).

A indicare la figura di Meli, ricercatrice universitaria, erano stati i Giovani Democratici che, dopo le proteste contro la neonata giunta municipale (leggi qui, qui e qui), avevano così raggiunto un accordo col sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Meli, autrice di più di uno studio sull’impatto sociologico della criminalità organizzata sul litorale romano (leggi qui), sarebbe dovuta subentrare a Angela Mastrantoni, pronta a farsi da parte pur di riuscire a far tornare la pace nel parlamentino lidense. Così, però, non è stato.

Lo ha rivelato la stessa ricercatrice, che su Facebook ha scritto: “A inizio novembre mi era stato proposto di ricoprire l’incarico di assessora alla Legalità, Trasparenza, Cultura e Politiche giovanili nel X Municipio, su proposta dei Giovani Democratici, che ringrazio per la fiducia e la stima. Ho accettato, consapevole della sfida, non con leggerezza, ma convinta dì potermi mettere al servizio con competenza e passione. Avendo un contratto in essere con l’università, che non prevede l’aspettativa, si sono resi necessari alcuni passaggi amministrativi: tali verifiche tra gli uffici del Municipio, del Comune e di Sapienza hanno richiesto più di due mesi, concludendosi con una risposta positiva a inizio gennaio, tempestivamente comunicata al Presidente per iscritto”.

“Tuttavia – racconta -, quando avrei potuto procedere alla firma, ho invece ricevuto una nota del Presidente che non confermava l’incarico e mi proponeva una fumosa collaborazione fuori giunta sui temi della legalità e della trasparenza. Tale decisione, non preannunciata nemmeno da una telefonata, veniva motivata da una presunta incertezza sui tempi dell’autorizzazione che, tuttavia, era arrivata 10 giorni prima e della quale erano tutti informati”.

“Le motivazioni pretestuose avanzate rendono evidente la natura politica di tale scelta, della quale non posso che prendere atto. Contrariamente a fantasiose ricostruzioni, non ho ricevuto alcuna diversa proposta lavorativa, ma anzi ho rinunciato a diverse e prestigiose opportunità negli scorsi mesi, avendo dato la mia parola al Presidente”, spiega Meli.

“La facilità con cui lo stesso ha dimostrato di non mantenere gli impegni assunti, prima che con me, con il Sindaco e cittadini e cittadine, rendono impossibile immaginare qualsiasi forma di collaborazione. Senza serietà e fiducia vengono meno i presupposti per progettare azioni comuni. La decisione di relegare la legalità e la trasparenza a un incarico privo del reale potere di incidere è arrivata nonostante recenti indagini delle forze dell’ordine ci raccontino dell’attualità del problema criminale sul litorale. Ancora una volta – commenta la giovane ricercatrice universitaria -, quando ci sarebbe stata la necessità di trovare un modo giusto di parlare e affrontate questi temi, si fa un passo indietro, invece che uno avanti“.

“Siamo amareggiati ma non ci stupiamo di quanto accaduto – commentano i Giovani Democratici del Municipio X -. È ormai di dominio pubblico la notizia che il presidente Mario Falconi ha escluso Ilaria Meli dalla Giunta del Municipio, un gesto chiaro con cui si è dimostrato di non voler cambiare passo. E questo anche con scarso rispetto istituzionale per il sindaco Roberto Gualtieri (che ringraziamo ancora una volta) che ha riconosciuto in passato – e che ha continuato a farlo anche negli ultimi giorni – l’esigenza di una figura come quella di Ilaria che potesse garantire su trasparenza e legalità”.

“Prendiamo atto dell’esclusione di Ilaria Meli dalla Giunta con molto rammarico. Un gesto – sostengono – con cui si dimostra di non voler cambiare rotta e quindi discontinuità rispetto al passato. Non prendiamo nemmeno in considerazione l’ipotesi di indicare altri nomi diversi dalla Meli, visto che sappiamo di aver indicato il nome di una persona seria, ed estremamente competente sul fenomeno della criminalità organizzata a Ostia.

“Finché non verrà dimostrata reale discontinuità con il passato, svolgeremo il nostro lavoro contestando in maniera ferma e decisa quello che ci troverà in disaccordo. La discontinuità e la radicalità vanno dimostrate ogni giorno, a partire dalla scelta degli interlocutori di questo mini-governo fino ad arrivare alla discussione sul merito dei temi, come quella imminente sul bando delle spiagge libere e al lungo termine sul destino degli stabilimenti balneari. Nessuno potrà dire che non abbiamo provato e che non proveremo a cambiare quello che di questo partito, su questo territorio, non piace più da troppo tempo”, concludono i Giovani Dem.

Non si è fatta attendere la replica di Mario Falconi, che a ilfaroonline.it ha chiarito: “Ilaria Meli può dire quello che vuole, ma se crede che io le abbia offerto una collaborazione fuori giunta perché non considero prioritari certi temi ha capito male. La legalità è sempre stata al centro dei nostri programmi e progetti: sono nato e cresciuto in una caserma dei carabinieri, e so di cosa parlo”.

“Abbiamo aspettato per tre mesi che prendesse accordi con l’università, ma con tutta la buona volontà non possiamo andare alla calende greche – dice il minisindaco -. In queste settimane l’assessora Mastrantoni si è data molto da fare, e sarebbe stato mortificante toglierle così le sue deleghe“.

Ed è probabile, ora, che la delega alla Legalità finisca proprio nelle mani del Presidente, che domani presenzierà il secondo vertice municipale con le forze dell’ordine del territorio finalizzato a contrastare i fenomeni di usura (e non solo): “Questo per dire che la nostra giunta continuerà a lavorare con impegno su certi problemi, anche senza Ilaria Meli, che di certo non ne ha l’esclusiva”.

