Pechino 2022, Brignone fuori nello slalom: “Gara di allenamento per la combinata”

Pechino – Petra Vlhova ribalta tutto e si assicura la vittoria dello slalom femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla “Ice River” di Yanqing, la fuoriclasse slovacca si è consacrata definitivamente con un oro meritato, visto l’andamento della stagione di Coppa del Mondo con 5 vittorie e 2 secondi posti su sette gare disputate nella specialità. Vlhova ha messo in mostra tutte le sue qualità nella seconda manche, dopo aver recuperato 72 centesimi di svantaggio e chiudendo col tempo complessivo di 1’44″98.

Alle sue spalle l’austriaca Katharina Liensberger, battuta di 8 centesimi, e l’elvetica Wendy Holdener, alla quarta medaglia olimpica in carriera, attardata di 12 centesimi. Uno slalom femminile che ha visto la prematura uscita della statunitense Mikaela Shiffrin nella prima run, così come quella della Svedese Sara Hector nella seconda, che ha inforcato sul muro finale quando era in procinto di regalarsi un’incredibile seconda medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi.

Out anche Federica Brignone che aveva ottenuto il ventesimo posto virtuale al termine della prima manche. La trentunenne carabiniera valdostana ha inforcato sul muro finale. Sono entrate nelle prime trenta posizioni le due debuttanti Anita Gulli, ventinovesima a 4″80, e Lara Della Mea, trentesima a 5″55.

Federica Brignone: “Oggi l’obiettivo era di fare un allenamento per la combinata. Ho avuto la chance del posto nello slalom, visto che in Italia abbiamo delle giovani che stanno ancora crescendo che possono sciare forte, ma di aver avuto comunque il posto visto che proprio su questa pista ci sarà la combinata. Mi dispiace per l’errore, stavo sciando meglio il feeling era migliore. La neve è strana, mi sono ambientata meglio in gigante che non in slalom. Ovviamente gli ultimi tre giorni di allenamento sono stati a Lienz, Killington e tre manche qui; quindi, non ho fatto tantissimo quindi un modo per mettere insieme qualche curva col pettorale addosso in vista della combinata. I miei obiettivi saranno il superg e la combinata, domani in allenamento cercherò di avere un buon feeling con la pista di gara che rispetto agli uomini non faremo sopra le prove. Dovremo fare un’ottima ricognizione il giorno di gara, spero di ambientarmi subito con gli sci lunghi su questa neve come ho fatto in gigante”

Anita Gulli: “Sicuramente una seconda manche più a cuore legger, ma nella prima l’emozione si è fatta sentire. La seconda erro più tranquilla. Mi son divertita anche se con qualche errore: una bella esperienza. Ci sono ancora tante gare in stagione, un po’ di alti e bassi sempre, però la sciata c’è: bisogna trovare un po’ di regolarità assolutamente che è fondamentale”

Lara Della Mea: “Non sono soddisfatta, ho fatto un po’ fatica oggi e non ho mai trovato il feeling giusto. È stato comunque bellissimo fare questa gara: un’esperienza unica”. (fisi.org) (foto@fisi.org)

