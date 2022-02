Porto crocieristico a Fiumicino, l’Adsp frena: “Progetto ‘fuori legge'”

Fiumicino – Un progetto “irricevibile” e “fuori legge”: è il commento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino, al progetto del porto turistico nell’area del vecchio faro a Fiumicino. “Ho già avuto modo di esprimere la mia opinione al riguardo. Il porto turistico privato, e sottolineo privato, di Fiumicino di cui si parla, non rientra nella competenza dell’AdSP“, le parole del presidente Musolino.

“Per come è strutturato, il progetto della Fiumicino Waterfront, controllata dalla Royal Caribbean, sembrerebbe ben al di fuori dei confini e delle possibilità stabilite dalla legge 84/94, assodato che la legge italiana non prevede che una iniziativa di tale portata e valenza possa essere intrapresa da privati all’interno di un progetto di porto turistico-diportistico”, sottolinea.

“Ovviamente ricadendo fuori dalle aree di competenza e al di fuori degli strumenti di pianificazione della Adsp, non abbiamo al momento alcun coinvolgimento negli sviluppi di tale iniziativa, che merita d’altro canto la nostra attenzione per le potenziali ricadute, anche operative, rispetto alle attività di Civitavecchia e a quelle del porto di Fiumicino che ricadono invece nella competenza della nostra Adsp”, conclude.

