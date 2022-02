Terracina – È in via di ultimazione, ma già funzionante, il nuovo impianto di illuminazione della strada che conduce al parcheggio antistante il Campo B.

Sono 39 i lampioni installati, tutti autoalimentati da pannelli fotovoltaici, quindi senza alcun allaccio alla rete elettrica e a consumo zero.

L’opera è stata realizzata grazie al finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico per l’efficientamento energetico destinato ai Comuni, risorse sfruttate anche per altri due interventi: 3 lampioni, con le stesse caratteristiche di quelli già descritti, sono stati installati nel parcheggio di via Bolognini a Borgo Hermada, mentre 25 nuove paline informative elettroniche per il trasporto pubblico locale saranno installate nei prossimi giorni.

Il sindaco Tintari sottolinea che “si tratta di interventi importanti per la fruibilità delle aree e per la sicurezza e, considerando anche questo particolare momento in cui il costo dell’energia è arrivato a livelli insostenibili, rappresenta anche un bel segnale dal punto di vista ambientale e di risparmio economico.

A tal proposito, proprio in questi giorni stiamo valutando l’opportunità e le eventuali modalità per rendere energeticamente autosufficienti e sostenibili a livello ambientale gli edifici comunali”.

