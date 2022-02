Tpl, Severini: “Alunni lasciati a piedi o stipati come sardine. Bisogna trovare una soluzione”

Fiumicino – “Ci risiamo… genitori infuriati perché i loro figli non riescono ad arrivare a scuola in orario. Il motivo? Ieri era il turno della linea 1 dove si riempivano gli autobus tra Fiumicino e Focene, per poi passare per Fregene strapieni senza nemmeno fermarsi”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Questa criticità – spiega il Capogruppo – inizia ad essere all’ordine del giorno e i genitori non ne possono più di corse all’ultimo minuto per cercare di far entrare i propri figli in orario. Oggi tocca alla linea 2 da Maccarese a Parco Leonardo dove i ragazzi erano stipati come sardine, ma risultano coinvolte anche altre linee del territorio.

Come sappiamo, è normale che in orario di entrata e di uscita delle scuole ci sia molta affluenza di ragazzi alle fermate. Urge un rafforzamento delle linee del Trasporto Pubblico, in particolare negli orari più critici: raddoppiare le corse per fare in modo che tutti i ragazzi possano raggiungere serenamente la scuola o tornare a casa. Se questo non fosse possibile, un’alternativa potrebbe essere quella di usare mezzi più capienti”.

“Bisogna dare risposte concrete ai cittadini – conclude Severini – e trovare una soluzione a questa grave carenza. Un genitore deve poter avere la certezza che il figlio arrivi a scuola in tempo o che rientri a casa ad un orario decente.

