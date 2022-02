Un altro sogno si avvera, Tamberi: “Andrò in Nba, al Celebrity Game”

Sogno dopo sogno, i desideri per Tamberi si avverano tutti. Anche quello che riguarda la sua grande passione per la pallacanestro. Il campione olimpico di salto in alto è stato invitato a partecipare al Celebrity Game dell’All Star Weekend di Cleveland che si svolgerà il prossimo 18 febbraio.

E’ direttamente Gianmarco a comunicarlo con il suo entusiasmo solito: “La notizia più bella della mia vita!”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Instagram. Dopo la vittoria dell’oro olimpico inseguito da 6 anni, dopo il brutto infortunio alla caviglia, Gimbo vive una nuova vita sportiva.

(foto@Colombo/Fidal)

