Anche Fondi tra i 29 comuni della neonata Zona Logistica Semplificata

Fondi – C’è anche Fondi tra i 29 comuni della Zona Logistica Semplificata (Zls) del Lazio, nata ufficialmente con apposita delibera di giunta regionale.

“L’interconnessione di porti e comuni – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è una preziosa opportunità per lo sviluppo del territorio sotto diversi punti di vista, in primis per la possibilità da parte della Regione di effettuare una programmazione d’insieme, in secondo luogo per via delle maggiori potenzialità sotto il profilo dell’attrazione degli investimenti. Basti pensare che, per le imprese che appartengono al perimetro interno delle Zls, sono già stati stanziati più di 1,8 miliardi. In pochi anni, è l’auspicio, i comuni che come il nostro fanno parte della Zona semplificata potranno giovare di importanti investimenti, di un rilancio occupazionale, di infrastrutture migliori e di procedure più snelle”.

In provincia di Latina, oltre a Fondi e al capoluogo, fanno parte della Zona Logistica Semplificata anche i comuni di Aprilia, Cisterna, Formia e Gaeta.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui