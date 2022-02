Baccini: “Bene i progetti per il Quadrante Ovest, ma siamo sempre alla politica degli annunci”

Fiumicino – “I progetti per la nuova viabilità a servizio dell’aeroporto e del Quadrante Ovest di Fiumicino (leggi qui) sono certamente una buona notizia, ma siamo sempre alla politica degli annunci”. Il leader del centrodestra al consiglio comunale di Fiumicino, Mario Baccini, pur nella soddisfazione di nuove proposte strutturali per la mobilità del territorio, punta il dito sulle tempistiche di realizzazione, e aggiunge: “E’ l’ennesimo caso di conferenza stampa multipla, per le quali l’Amministrazione di centrosinistra è maestra: una per la firma dei progetti, una per l’apertura del cantiere, una per l’avanzamento dei lavori… Peccato che spesso la conferenza stampa finale per l’apertura reale di una struttura o uno snodo viario importante sia sempre di là da venire“.

“Sappiamo bene che ci sono delle tempistiche per la realizzazione di ogni opera, ma ciò che disturba è la sistematica propaganda politica su ogni possibile realizzazione, prima ancora di avere la certezza della realizzazione. Anche oggi si parla, oltre che delle opere finanziate, anche di possibile realizzazione di una complanare sud alla A91; un altro annuncio basato, ad oggi, sulle mera ipotesi che possa realizzarsi”, prosegue.

“Se applaudiamo alla volontà politica di realizzare nuova viabilità fondamentale per il territorio, non possiamo non rilevare come non sia stata spesa una sola parola sulla tempistica, dando ai cittadini l’impressione che sia tutto possibile a breve quando in realtà non è così. Maggiore trasparenza vuol dire anche maggior rispetto della cittadinanza”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link