Civitavecchia, fuga di gas in strada: il sindaco chiude due scuole

Civitavecchia – Il sindaco di Civitavecchia ha emanato ordinanza di chiusura del plesso unico associato Ite “Baccelli” – Iis Stendhal di via Leopoli e Biotecnologie-Iss Calamatta in via Namaziano da oggi e fino al 12 febbraio prossimo a causa di una fuga di gas.

Ieri la dirigente scolastica dell’Iis Stendhal di Civitavecchia ha dato notizia all’amministrazione comunale di una presunta fuga di gas nelle vicinanze del plesso scolastico Istituto superiore Calamatta ed è stato attivato il piano di emergenza. Gli organi preposti sono prontamente intervenuti per accertamenti, non rilevando alcuna perdita all’interno dell’edificio scolastico.

La Dirigente scolastica ha inoltre dato comunicazione che per la giornata di oggi presso l’Istituto ex Baccelli verranno eseguite le procedure necessarie di verifica tecnica e di messa in sicurezza con riparazione della tubazione del gas esterna, dove da controlli dell’Italgas è stata accertata una perdita di gas.

Per i motivi indicati il sindaco Ernesto Tedesco ha disposto con ordinanza: “La chiusura temporanea del plesso unico associato ITE “Baccelli” – Iis Stendhal e Biotecnologie – Iis Camatta. per tre giorni, precisamente il 10, l’11 e il 12 febbraio 2022, al fine di consentire l’effettuazione dei lavori in sicurezza”.

