Interramento della Roma-Lido, l’Uco incontra Zannola: “Porterà le nostre istanze in Campidoglio”

Ostia – “È stato un incontro proficuo quello avuto con il presidente della commissione Mobilità del Comune di Roma Giovanni Zannola. Il consigliere capitolino, che è originario di Ostia, porterà in Campidoglio le nostre istanze e chiederà l’elaborazione di un progetto di fattibilità per l’interramento della ferrovia Roma-Lido nel tratto compreso tra Lido Nord e Stella Polare: un intervento certo importante, ma che permetterebbe l’abbattimento dei cavalcavia che, allo stato attuale, dividono il territorio a metà. Speriamo che questo possa essere il primo importante passo verso la realizzazione di questa fondamentale opera di rigenerazione urbana”. Così, in una nota, l’Unione Comitati di Ostia (UCO).

