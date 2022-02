La Regione Lazio approva la legge sulla Blue economy: tutte le novità

Roma – La Regione Lazio ha approvato la legge sulla “promozione della formazione, occupazione nei settori della Blue economy“, che vede come primo firmatario Daniele Ognibene (Caprogruppo LeU al Consiglio Regionale del Lazio), insieme ai consiglieri regionali Gino De Paolis (Lista Zingaretti) e Enrico Maria Forte (PD). Una svolta decisiva per una regione che può vantare ben 361 km di costa sul Mar Tirreno, oltre a 43 laghi, 18 fiumi e 11 porti marittimi strategici per spostamenti e trasporti commerciali.

“Si tratta di una legge – dichiarano Daniele Ognibene e Gino De Paolis, rispettivamente primo e secondo firmatario – fortemente voluta. Come Regione Lazio, infatti, abbiamo dimostrato una particolare sensibilità su una delle eccellenze del nostro territorio. Il mare, i laghi ed i fiumi, infatti, portano con sé cultura, ma anche possibilità di sviluppo economico ed occupazionale. La nostra economia, nel Lazio ma anche su tutto il territorio nazionale italiano, deve ripartire dal mare, dai fiumi e dai laghi. Come Regione Lazio abbiamo voluto essere dei precursori in questo settore, ma non basta. Serve, infatti, un piano d’investimenti a livello nazionale, visto che l’Italia vanta ben 8.300 km di costa e 645 comuni italiani, sui quasi 8.000 totali, che si affacciano sul mare. A questi vanno aggiunti più di altri 1.000 che comprendono fiumi e laghi nel loro territorio”.

“La blue economy – continua Ognibene – può essere veramente il primo passo verso un’economia sostenibile che crea sviluppo e lavoro, soprattutto in un momento delicato come questo che stiamo vivendo. Come Regione Lazio vogliamo essere gli apripista di una nuova visione economica incentrata sull’ambiente e sull’acqua”.

La Regione Lazio, con l’approvazione di questa legge, vuole creare un sistema sinergico tra imprese ed enti di formazione e ricerca al fine di offrire soluzioni concrete per un’occupazione in settori strategici e innovativi.

“La legge in questione -sottolineano i primi firmatari – farà sì che verranno sviluppati dei veri e propri corsi di formazione professionale sul tema della blue economy, anche grazie alla collaborazione del sistema educativo regionale. Tutto ciò accrescerà le competenze specifiche e permetterà, oltre alla creazione di nuove figure lavorative, anche degli investimenti (supportati dalla stessa Regione) per la nascita e lo sviluppo di PMI, start up e nuove imprese giovanili che opereranno nel settore della blue economy. Per favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore ed il comportato di formazione, inoltre, la Regione Lazio analizzerà il mercato del lavoro, promuovendo la formazione e diffondendo opportunità lavorative”.

La Regione Lazio interverrà anche a sostengo delle Università e degli enti di ricerca pubblici e privati per qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca e valorizzare le risorse umane impegnate nella filiera della blue economy.

La legge oltre ad essere uno strumento per sviluppare il sistema produttivo favorendo l’innovazione tecnologica e per incrementare l’occupazione si prefigge anche di investire su progetti diretti alla trasformazione e il recupero del rifiuto, alla riduzione delle sostanze inquinanti, alla salvaguardia della biodiversità nell’ecosistema dei mari, dei fiumi e dei laghi.

“Un provvedimento importante che tutela e valorizza le attività e le risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio laziale, promuovendo occupazione qualificata, ricerca, innovazione, investimenti e creazione di nuove imprese giovanili e femminili”, il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli.

“Con una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro rilanciamo un’ampia strategia per lo sviluppo di un’economia circolare e sostenibile che riguarda non soltanto il litorale ma l’intero ecosistema acquatico della Regione Lazio. Tra gli interventi più importanti il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, la creazione di nuove imprese giovanili e femminili e la realizzazione di un coordinamento delle Università del Lazio per garantire la formazione di professionalità di altissimo livello nell’ambito della Blue Economy”.

“Voglio ringraziare – ha concluso Orneli – i consiglieri Ognibene, Forte e De Paolis, primi firmatari della legge, e tutto il Consiglio Regionale per il lavoro svolto che ci ha portati ad approvare un provvedimento importantissimo per il rilancio dell’economia della nostra regione”.

“Bene la legge sulla blue economy approvata oggi in Consiglio regionale, risultato dell’ottimo lavoro del primo firmatario della proposta, il consigliere Daniele Ognibene, e del collega Gino De Paolis. Un provvedimento che ho deciso non solo di votare, ma anche di sottoscrivere, perché introduce elementi innovativi di incentivo a un settore strategico dell’economia del Lazio inserendoli, però, nel quadro più ampio della valorizzazione delle risorse del mare, dei laghi e dei fiumi, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Due aspetti che si tengono insieme a partire dall’articolo 1, che impegna la Regione a potenziare l’occupazione nella blue economy, promuovendo corsi di formazione professionale nel settore, e allo stesso tempo a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nel proprio territorio, tutelando l’ecosistema marino. Rilevanti anche gli interventi previsti all’articolo 5, con progetti di ricerca finalizzati a introdurre innovazioni e investimenti sulle piccole e medie imprese che operano nell’economia del mare, anche con la creazione di un fondo dedicato che potrà sostenere questo settore produttivo attraverso una rete regionale. Questa legge, con una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro, potrà fornire un’ulteriore spinta alla crescita dell’occupazione e allo sviluppo sostenibile dei ben 361 chilometri di costa della nostra Regione ed è in linea col nuovo approccio per una blue economy sostenibile in Ue della Commissione europea, basato su innovazione, rinnovabilità e durabilità delle risorse”, le parole di apprezzamento della capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione odierna in Consiglio Regionale della legge sulla Blue Economy, che porta a compimento un lungo lavoro attraverso il quale la Regione Lazio ha dimostrato particolare attenzione e cura alle tematiche del nostro mare, alle aziende che ne sono coinvolte e a tutti i lavoratori. Un traguardo importante, anche alla luce del fatto che il Lazio è la terza Regione italiana per incidenza sul Pil dell’economia del mare e che è la regione italiana con il più alto numero di aziende del comparto: a fine 2020, secondo le ultime stime ufficiali, risultavano attive sul territorio circo 38mila imprese tra quelle legate alla filiera ittica, all’industria delle estrazioni,, alla cantieristica, al movimento merci e passeggeri, ai servizi di alloggio e ristorazione, alla tutela ambientale, alle attività sportive e ricreative”, afferma la presidente della Commissione Attività e produttive e Sviluppo Economico della Regione Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“La legge arriva, inoltre, in un momento in cui l’economia del mare è stata inserita, insieme all’automotive, nella S3 – la Smart Specialization Strategy – e a pochi giorni dall’approvazione in Giunta del Piano strategico della Zona Logistica Semplificata, che darà nuovo impulso al nostro sistema portuale e logistico. Con la legge approvata oggi si faciliterà, attraverso l’intervento pubblico, la crescita di un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l’ecosistema acquatico, valorizzerà attività e risorse in particolare collegate al mare, ma estese anche a quelle dei fiumi e dei laghi. Bene che con tale provvedimento si assuma come prioritaria la formazione delle figure professionali legate all’economia del mare. La Regione Lazio si conferma sempre più vicina al suo mare. Una risorsa identitaria, strategica e fondamentale dei nostri territori e del nostro Paese”, conclude Tidei.

(Il Faro online)