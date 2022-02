Ncc, 8 autorizzazioni revocate dal Comune di Pescara: i titolari erano residenti a Roma

“Continua incessante il lavoro per i Comuni italiani sul controllo delle autorizzazioni da Noleggio Con Conducente. È notizia dell’ 8 Febbraio 2022 che il Comune di Pescara, a seguito di segnalazioni da parte dell’Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti ANAR che chiedevano allo stesso di verificare che i Noleggiatori da loro autorizzati avessero i requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni NCC e che l’operatività non fosse stata spostata sul territorio Romano, ha revocato 8 autorizzazioni a persone tutte residenti a Roma“. Così in un comunicato stampa Anar, l’Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti.

“Per tutti noleggiatori – si legge nella nota – è stato contestato il fatto di non essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio di Pescara o addirittura di aver cessato l’attività da qualche anno, e di non avere rimesse congrue per il rimessaggio delle auto da Noleggio e mancato utilizzo delle stesse avendo conferito le autorizzazioni a cooperative Romane per eludere i controlli dichiarando l’operatività in territorio diverso da quello autorizzante.

Dalle indagini svolte dalla Polizia Locale di Pescara si è riscontrato che il titolare di ben 5 autorizzazioni Pescaresi aveva dichiarato di avere a sua disposizione una sola rimessa identificata in un box di 12 mq, un altro una rimessa su posto auto condominiale non ad uso esclusivo, un altro con box non idoneo allo stazionamento del veicolo e pieno di masserizie! Purtroppo l’ANAR è l’unica vera associazione nazionale a denunciare il malaffare del settore da Noleggio Con Conducente, attività come sempre svolta su territorio di Roma Capitale a danno dei Noleggiatori regolari del territorio capitolino e dei Taxi.

Arriviamo dunque a 19 Autorizzazioni revocate in pochi giorni in quanto altre 11 autorizzazioni Ncc sono state revocate per problemi simili dal Comune di Boville Ernica in provincia di Frosinone”.

” È ormai maturo il tempo, – dichiara Ivano Fascianelli presidente dell’ANAR – per il quale il Comune di Roma e il GIPT della Polizia Locale di Roma Capitale facciano il loro dovere approvando nel primo caso l’art.29 che regolarizza l’accesso ZTL da parte di Noleggiatori forestieri e per i secondi, un’ attività di controllo sul territorio capitolino e collaborazione con i loro colleghi di Polizia Locale dei comuni denunciati da parte dell’associazione ANAR”.

(Il Faro online)