Papa Francesco sarà a Malta il 2 e il 3 aprile 2022

Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito del Presidente della Repubblica di Malta, delle Autorità e della Chiesa Cattolica del Paese, Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico a Malta nei giorni 2 e 3 aprile 2022, visitando le città di La Valletta, Rabat, Floriana e l’isola di Gozo”. Lo fa sapere, in una nota, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, specificando che “il programma e gli ulteriori dettagli della visita saranno resi noti prossimamente”. La visita del Santo Padre a Malta era stata fissata per il 31 maggio 2020, ma poi tutto è stato rinviato a causa della pandemia. Quello nell’isola del Mediterraneo sarà il 36.mo viaggio apostolico di Papa Bergoglio, che sarà anche il terzo Pontefice a visitare l’isola di Malta.

