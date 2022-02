Presentato a Montalto il Corrintuscia 2022

Montalto – Martedì sera nella sala del consiglio comunale è stato presentato il programma del Corrintuscia 2022.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria, sarà una 19esima edizione che tra competizioni principali e manifestazioni satelliti si comporrà di circa 30 gare che da marzo a dicembre toccheranno ben 22 comuni.

“Ho sempre creduto nello sport come occasione di coesione sociale, integrazione e promozione del territorio – dichiara l’assessore allo Sport Giovanni Corona -.

Devo dire che Montalto e Pescia in questo, grazie alla caparbietà delle associazioni locali, hanno rappresentato sempre un valore aggiunto per la Tuscia.

Per questo, nello specifico occorre ringraziare il lavoro dell’amico e Presidente del CorrInTuscia e Polisportiva Montalto Massimo Maietto che, con l’aiuto di Stefania Giannetti e dei tanti volontari dell’associazione, ogni anno contribuisce all’ottima organizzazione degli eventi di Running del territorio, che coinvolgono tutti, abili e meno abili (come previsto anche nel progetto “Miglior Abile” del Corrintuscia stesso), nel pieno spirito della Uisp il cui messaggio sociale è da sempre sport per tutti”.

Il 2022 per montalto vedrà nello specifico tre gare di Running all’interno del circuito presentato ieri: Maratonina città di Montalto (25 settembre); Maratonina Archeologica di Vulci (13 novembre); Corsa dei Babbi Natale (17 dicembre).

“Quando si parla di sport e sociale – conclude l’assessore Corona – bisogna sempre rispondere presente. È un dovere per la politica incentivare qualsiasi tipo di misura che possa contribuire alla crescita, anche etica e morale, della comunità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link