Rovazzi e Tom Holland a pranzo insieme al Colosseo: “Prossima volta carbonara bro”

Roma – Il pranzo che non ti aspetti: Fabio Rovazzi e Tom Holland nel cuore di Roma. Lo scatto, postato sull’account Instagram del cantante è diventato subito virale, con migliaia di like e oltre 60mila commenti in pochissimo tempo. “La prossima volta carbonara bro” scrive Rovazzi nella didascalia della foto che ritrae i due davanti a un tavolino con il Colosseo sullo sfondo. L’attore inglese, interprete del nuovo Spider Man della Marvel Cinematic Universe, è a Roma in questi giorni per promuovere “Uncharted”, insieme a Mark Wahlberg, nuovo film ispirato alla popolarissima saga di videogiochi sviluppata da Naughty Dog per Playstation, tra le più apprezzate dalla critica. (foto Instagram @rovazzi)