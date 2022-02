Sabaudia. Concessione di patrocinio, vantaggio economico e contributo: il nuovo regolamento

Sabaudia – È in vigore il nuovo regolamento comunale per la concessione di patrocinio, vantaggio economico e contributo, così come approvato dal Consiglio comunale di Sabaudia: ora è possibile presentare la domanda esclusivamente attraverso il modulo predisposto (non saranno accettate forme di richiesta diverse), pubblicato nell’apposito spazio sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia e raggiungibile al seguente link https://bit.ly/34vo1tW.

Con l’aggiornamento del regolamento, l’Amministrazione comunale ha inteso approdare ad una disciplina organica, aggiornando la regolamentazione esistente (datata maggio 1991) alla normativa intervenuta e adattandolo alle esigenze emerse negli anni, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che proseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell’ambito delle aree di intervento precisate nel regolamento, assicurando nel contempo il buono andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

