Santa Marinella, cittadini e istituzioni a confronto per il recupero di Colfiorito e Belvedere

Santa Marinella – Il Comitato Belvedere Colfiorito di Santa Marinella annuncia che il giorno 17 febbraio alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Santa Marinella, in via Cicerone 25, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei e del vicesindaco Andrea Bianchi, si terrà un incontro con i cittadini e i rappresentanti del Comitato per definire nel dettaglio le azioni relative alla possibile revisione del piano e più in generale al recupero dell’area.

Da anni i cittadini delle zone Belvedere e Colfiorito si confrontano con i molti problemi generati dalla classificazione di questa area come soggetta a dissesto idrogeologico, e chiedono una urgente verifica dello stato geologico della zona, sia per stabilire se effettivamente vi siano rischi, sia nel caso non ve ne siano, di ristabilire una corretta classificazione territoriale.

Nel 2016 si è costituito il Comitato Belvedere Colfiorito, con l’obiettivo di contribuire a risolvere i problemi di queste aree e rappresentare nel più efficace modo possibile gli interessi degli abitanti presso le istituzioni. “Crediamo che sia giunto il momento, con il supporto di questa amministrazione civica e con la possibile disponibilità di fondi Regionali ed Europei – ha detto il presidente Federico Barlafante – di verificare il reale stato di cose e, come ci auguriamo, di riportare questo segmento del territorio e i suoi cittadini al centro dell’attenzione”.

Sarà possibile seguire l’evento in presenza ottemperando alle disposizioni anti covid e nei limiti della capienza o di seguire il dibattito in streaming. informazioni sulla pagina Facebook “Risolvere il problema Belvedere Colfiorito”.

