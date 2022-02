Scuola e Covid, Simeone: “Approvata la mozione per l’installazione dei sanificatori d’aria”

“Un importante risultato è stato raggiunto oggi in consiglio regionale con l’approvazione della mozione a firma del gruppo di Forza Italia, e condivisa da molti consiglieri di maggioranza ed opposizione, a tutela della salute degli studenti del Lazio. Con questo atto impegniamo il presidente della Regione Zingaretti e gli assessori competenti a mettere in atto ogni iniziativa, nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici, al fine di definire, anche in accordo con i Comuni e gli Enti interessati, un piano, e relativo cronoprogramma, per l’installazione di apparecchi di sanificazione dell’aria e impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno delle scuole del Lazio con priorità per materne, primarie e secondarie di primo grado, nonché le risorse necessarie ad attuarlo”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone.

“L’obiettivo è salvaguardare gli alunni, e tutto il personale – spiega il Capogruppo – impiegato, nonché i più fragili e non vaccinabili, dal contagio da Covid- 19 e migliorare la salubrità dell’aria nelle strutture interessate. La mozione è scaturita dalla consapevolezza che sia dovere dell’amministrazione regionale, in particolare, e di tutte le istituzioni coinvolte, in generale, definire e mettere in campo ogni azione possibile per evitare ulteriori interruzioni alla didattica e dare agli istituti scolastici tutti gli strumenti per garantire la sicurezza degli alunni, degli insegnanti e di tutti gli operatori scolastici nonché delle relative famiglie. La pandemia legata al dilagare del Covid 19 sui nostri territori continua, purtroppo, a registrare periodiche impennate di contagi che stanno interessando, in quella che è stata ormai definita come la quarta ondata, anche i bambini ed in particolar modo gli under 12. Il numero di bambini in isolamento è altissimo. Le classi che sono in quarantena aumentano ogni giorno. Il ricorso alla Dad è diventato l’ordinarietà. La scuola si sta confermando un presidio sicuro per la grandissima attenzione data al rispetto delle regole da parte di tutto il personale scolastico e per la collaborazione degli alunni, anche grazie alla fiducia e alla responsabilità delle famiglie ma necessita, così come avvenuto in altre regioni a partire dalle Marche, di interventi logistico strutturali che possano aumentare la sicurezza all’interno delle strutture. Le mascherine chirurgiche, infatti, non riescono da sole a proteggere dal contagio e dalle relative ospedalizzazioni i più piccoli, specie per la presenza di continue e più aggressive varianti al virus Sars Cov-2″.

“Le misure riportate negli attuali protocolli, quali distanziamento, mascherine chirurgiche con bassa protezione e finestre aperte con qualsiasi condizione climatica, non rispondono al principio di massima precauzione. Grazie all’installazione di apparecchi di sanificazione dell’aria e impianti di ventilazione meccanica controllata, invece, si potranno avere benefici diretti di contrasto alla pandemia in corso e, nel lungo periodo, e all’abbattimento delle percentuali di allergeni e polveri sottili, con inevitabile risparmio sul costo di sanità pubblica e ripercussioni positive sulla salute degli alunni – conclude Simeone -. Alcune buone prassi rese obbligatorie e necessarie a causa della concomitanza con l’emergenza sanitaria connessa alla Pandemia da Covid 19, permarranno infatti anche in seguito. Si tratta di un intervento non più procrastinabile che ci auguriamo possa accompagnare l’apertura del nuovo anno scolastico all’insegna della salute e dell’innovazione”.

Capolei (FI): “Un obiettivo che perseguiamo da agosto”

“Siamo felici che la nostra mozione, condivisa con i colleghi del centrodestra e non solo, con la quale abbiamo richiesto l’installazione dei sanificatori d’aria all’interno delle aule scolastiche degli istituti del Lazio, sia stata approvata all’unanimità quest’oggi in Consiglio regionale. È fondamentale per noi prevenire il più possibile la diffusione del Covid-19, tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico, e al tempo stesso scongiurare l’ipotesi di un ritorno alla didattica a distanza”. Lo dichiara Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della commissione Sanità.

“Con l’approvazione di questo atto, – spiega Capolei – che altro non è che l’Ordine del giorno che ho presentato alla legge di stabilità a fine dicembre, trasformato in mozione su richiesta della Giunta per essere discusso in una seduta ad hoc, raggiungiamo un obiettivo che perseguiamo da agosto, cioè dall’inizio dell’anno scolastico. Ora chiediamo alla Giunta di adeguarsi all’input dato dal Consiglio regionale.

Ringrazio in particolare i consiglieri Giuseppe Simeone e Mauro Buschini per aver lavorato per trovare in aula piena condivisione sul testo della mozione. Ringrazio inoltre Daniela Rompietti e tutto il gruppo di lavoro che abbiamo coinvolto sulla Sanità, per il contributo che ci hanno fornito in fase di elaborazione dell’atto”.

