Turismo, ecco l’Avviso per la partecipazione alle iniziative promozionali in Italia ed all’estero

Rafforzare le opportunità professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese turistiche della Regione Lazio per sostenerne la competitività, garantire lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori e consolidare la presenza regionale sui principali mercati nazionali ed internazionali. Sono questi gli obiettivi dell’Avviso pubblicato dalla Regione Lazio finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, per partecipare a iniziative e manifestazioni promozionali che saranno organizzate in Italia e all’estero per tutto il 2022.

Gli appuntamenti ai quali la Regione intende partecipare sono consultabili nel calendario relativo alle annualità 2022, fermo restando che l’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica.

Possono inviare le manifestazioni di interesse imprese singole, ovvero le imprese turistiche, le imprese associate in forma di impresa unica, i tour operator e le agenzie di viaggio, che svolgono attività di incoming dell’offerta turistica regionale, che al momento della presentazione delle manifestazioni di interesse e al momento della partecipazione agli eventi abbiano sede legale e/o operativa nel Lazio.

“Abbiamo un numero elevato di operatori turistici che operano nella nostra regione, una pluralità di soggetti che contribuiscono a promuovere le bellezze territoriali, un veicolo fondamentale per l’attrattività turistica che si traduce in rilancio economico. Offrire ai nostri operatori la possibilità di essere parte integrante di vetrine promozionali in Italia e all’estero significa favorire l’internazionalizzazione delle nostre imprese, sostenere la valorizzazione della nostra offerta turistica incentivando la curiosità verso gli scenari dell’intero territorio, noti e meno noti, diffondere il brand Lazio in modo efficace”. Ha dichiarato Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio.

“Proseguiamo nell’impegno di rendere la nostra regione più competitiva – spiega Corrado – e di promuovere la nostra destinazione nei luoghi di incontro tra domanda e offerta del turismo, un lavoro che coinvolge tutte le anime operanti nel settore. A tal proposito, il legame che unisce la nostra regione e la città di Roma si concretizza anche nella partecipazione congiunta alle manifestazioni fieristiche più importanti e costituisce quel valore aggiunto che testimonia quanto riteniamo fondamentale un approccio sinergico e osmotico nell’ottica di una valorizzazione territoriale”.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate alla Regione Lazio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it entro il 28 febbraio 2022.

L’Area di Promozione e Commercializzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo valuterà le richieste pervenute e le selezionerà in modo da garantire un’esposizione rappresentativa dell’offerta regionale.

Per maggiori informazioni sull’Avviso pubblico:

https://www.regione.lazio.it/notizie/turismo/avviso-pubblico-manifestazioni-fieristiche-20