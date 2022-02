Uniti per Cerveteri incontra i cittadini: “Per uno scambio di idee costruttivo”

Cerveteri – “Come annunciato in un nostro recente comunicato, vogliamo concretizzare la sinergia tra popolazione e cittadinanza aprendo finestre di ascolto e informazione alla popolazione interessata al miglioramento”.

Uniti per Cerveteri vuole promuovere incontri con la gente per avere dialoghi costruttivi.

“Abbiamo quindi programmato una serie di incontri – continua il gruppo – per uno scambio aperto di idee sul territorio con i residenti delle varie sezioni del nostro vasto territorio; il primo appuntamento è fissato per domenica 13 febbraio alle 10 nella frazione di Valcanneto, presso l’ area a verde pubblico, tra Largo Vivaldi e Via Albinoni. I nostri incontri, nel mese di febbraio, proseguiranno a Cerveteri, domenica 20 sotto la quercia monumentale e nella piazza del Mercato a Marina di Cerveteri domenica 27, sempre dalle 10 alle 13.

Il nostro sportello non si esaurirà in una mera occasione di pubblicità propagandistica; la buona riuscita della nostra azione politica non può prescindere infatti da un contributo attivo anche da parte dei cittadini. Per questa ragione, abbiamo preparato una serie di punti di intervento prefissati su cui apporre la propria preferenza, ma anche punti aperti che saranno gli stessi residenti a definire.

Assieme a noi sarà presente la candidata Sindaco per le prossime elezioni comunali, Avv. Anna Lisa Belardinelli, -precisa Uniti per Cerveteri – accogliendo gli interventi del pubblico interessato; come già annunciato, la candidata ha accolto positivamente la nostra adesione al suo entourage politico, stabilendo con noi una serena e più diretta cooperazione civica, senza la necessità dei più classici e formali allineamenti politici e volta solo all’interesse comune.

Cooperiamo tutti, per la crescita e lo sviluppo del territorio”.

