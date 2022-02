Blitz della Lega a Fiumicino: il molo nord “dedicato” ai martiri delle foibe

Fiumicino – Stanotte alcuni attivisti della Lega hanno affisso su un palo della luce nell’area del molo nord del porto canale lungo via Torre Clementina un cartello dedicato ai “Martiri delle foibe”.

Sulla vicenda sono intervenuti il senatore della Lega William De Vecchis ed il consigliere comunale Vincenzo D’Intino che si sono battuti personalmente per portare avanti l’iniziativa.

“Il centro sinistra di Fiumicino – ha dichiarato De Vecchis – ha bocciato varie mozioni e non ha voluto accogliere la proposta ed intitolare il molo ai martiri delle foibe, lo abbiamo fatto noi la scorsa notte con un atto simbolico, di giustizia, di appartenenza e di verità, dedicato a chi è stato ammazzato per avere avuto una sola colpa, quella di essere italiani”.

Un atto dovuto secondo gli esponenti della Lega che dopo aver affisso il cartello hanno voluto anche procedere a una cerimonia. E sulla vicenda il senatore della Lega ha sottolineato ulteriormente: “Se vogliono, sindaco e giunta di centro sinistra possono ancora ricredersi ed appoggiare questa iniziativa, dedicando ufficialmente il molo ai martiri delle foibe”.

