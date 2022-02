Covid-19, tamponi rapidi anche nelle parafarmacie del Lazio

“Sono molto soddisfatto che l’Aula Consiliare abbia approvato, a larga maggioranza, la Mozione da me presentata per consentire alle parafarmacie del Lazio di eseguire i tamponi antigenici rapidi. Per combattere il virus dobbiamo essere il più veloci possibili, per questo è necessario che il sistema di rilevamento dei contagi sia rafforzato quanto più possibile. Inoltre, in questo modo riusciremmo a prevenire le lunghe code nelle farmacie, che costringono i cittadini a estenuanti attese per poter effettuare un tampone”. Così in una nota il Capogruppo M5S alla Regione Lazio Loreto Marcelli.

“La possibilità di effettuare i tamponi rapidi anche nelle circa 630 parafarmacie del Lazio – prosegue il capogruppo M5S – che hanno le credenziali per il sistema TS, che sono già registrate al portale del sistema “Tessera Sanitaria” e che dispongono degli stessi software in dotazione alle farmacie, rappresenta un potenziamento essenziale degli screening di massa necessari a controllare la diffusione del virus”.

“Con questa mozione semplifichiamo la vita dei cittadini della nostra Regione – conclude il Capogruppo Loreto Marcelli – e facciamo un ulteriore passo avanti nella gestione della pandemia che da due anni sta mettendo a dura prova la popolazione”.

