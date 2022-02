Covid, compie un anno l’hub vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino

Fiumicino – In un anno dall’inizio dell’attività, sono state 420mila le vaccinazioni, di cui 5.600 hanno riguardato dallo scorso 16 dicembre l’attività pediatrica per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, effettuate nel centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino. Il primo, peraltro, ad essere stato realizzato in uno scalo italiano quale “contributo responsabile” da parte della società di gestione Aeroporti di Roma alla campagna vaccinale ed oggetto, per questo, della visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, compiuta lo scorso 12 marzo (leggi qui). Allestita, in collaborazione con la Regione Lazio, l’Istituto Spallanzani e la Croce Rossa Italiana, con materiali particolarmente innovativi in una porzione del parcheggio Lunga Sosta del Leonardo da Vinci adiacente il drive-in, la struttura si sviluppa su una superficie di circa 1500 mq completamente coperti e riscaldati ed è dotata di una doccia igienizzante; 65 cabine, di cui 25 per l’inoculazione dei vaccini; 160 sedute nell’area di osservazione medica e un parcheggio auto di circa 330 posti. Qui, dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2021, sono state 365.170 le persone vaccinate a cui si sono poi aggiunte altre 54.830 dal 1 gennaio al 10 febbraio 2022.

