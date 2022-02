Fiumicino, cambia il senso di marcia di via degli Ormeggi

Fiumicino – L’amministrazione comunale rende noto che da venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 8.00, verrà invertito il senso di marcia di via degli Ormeggi a Fiumicino. La strada, resterà a senso unico con la semplice inversione del senso di marcia. L’inversione si è resa necessaria al fine di evitare ai residenti (e non) un percorso più lungo per raggiungere strade e zone cittadine interne, ed evitare il traffico nei giorni estivi in direzione mare. “Una richiesta nata dai cittadini – ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – per calmierare il traffico nella zona e migliorare la percorrenza delle nostre strade”.

