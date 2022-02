Lo sport torna protagonista a Fiumicino: il 13 febbraio giornata di grandi gare a Villa Guglielmi

Fiumicino – Toccherà a Fiumicino, domenica 13 febbraio, a ospitare la seconda prova del Campionato di Società Assoluto di Cross, del Trofeo Giovanile di Corsa Campestre e del Challenge Assoluto di Cross Corto 3km Assoluti Maschile e Femminile, prova valida per il campionato regionale individuale. Per tutte le gare si tratta della seconda tappa a livello regionale, organizzata dal Comitato regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera con il supporto dell’ASD Atletica Villa Guglielmi. A partire dalle ore 9,00 l’area verde di Villa Guglielmi si colorerà delle maglie degli atleti pronti a sfidarsi fino all’ultimo metro. Attesi oltre 500 atleti provenienti da tutto il Lazio.

Un grande evento di ripartenza dello sport; il primo sul territorio di Fiumicino in questo 2022, che sarà organizzato secondo il rigido dispositivo anti Covid-19 messo in piedi dalla Federazione. Obbligatorio il green pass rafforzato per tutti i partecipanti. Gli atleti, inoltre, dovranno indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi 500 metri di corsa. Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale nella sezione Servizi Online e termineranno giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 24:00. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato venerdì 11 febbraio 2022 sul sito Regionale, dopo le ore 15:00.

“Siamo molto felici di poter organizzare per conto di Fidal, e per il quarto anno di fila, questa gara importantissima a livello regionale – commenta il presidente l’Asd Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati. Abbiamo un rigido protocollo federale; tutto sarà organizzato nel rispetto delle norme anti Covid-19 e nell’assoluto riguardo dell’area verde. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Fiumicino, per aver permesso il ritorno di questo bell’evento dedicato agli appassionati ma soprattutto ai giovani. Ci aspettiamo una bella giornata di sport e di tornare a vedere grandi numeri nel Cross per tutti gli atleti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link