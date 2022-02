Martino Farneti alza le barricate: “Scellerata ipotesi di discarica vicino Ardea”

Ardea – “Sono venuto a conoscenza che il Comune di Ardea ha dato l’adesione al Progetto Paguro, relativo alla bonifica dell’area di via Savuto località La Cogna (LT), attività che verrà svolta dalla omonima società. Il fine ultimo del progetto, ahimè, come già rappresentato con un secco no da Parte del consiglio comunale di Aprilia, è quello di creare una discarica nel territorio di confine tra Ardea e Aprilia”. A parlare è Martino Farneti, in corsa per le prossime Amministrative.

“Come cittadino del comune di Ardea, già sindaco di questo territorio – attacca Farneti -, ritengo un gravissimo errore, nell’anno 2022, promuovere ancora una discarica a cielo aperto quando già da tempo esistono tecnologie avanzatissime per il Trattamento dei rifiuti, salvaguardia dell’ambiente, al fine di fornire ai cittadini di quel territorio di energia elettrica a prezzi contenuti ed acqua calda per il riscaldamento invernale”.

“Inoltre – prosegue – è necessario chiarire alcuni punti::

1) in linea d’;aria il sito dista 5 km dal centro storico di Ardea e 2,5km dalle prime case della frazione di Tor San Lorenzo.

2) la nuova discarica coinvolgerà Ardea in maniera primaria (vedasi mappa)

3) il progetto prevede la bonifica di un sito inquinato finalizzata all’avvio di una discarica. Quindi salvo puntualizzazioni che nel documento non sono indicate, aderendo alla bonifica, l’attuale amministrazione comunale ha purtroppo detto “sì” alla discarica;

4) il sito presenta diverse criticità già evidenziate da tutti i soggetti coinvolti nelle precedenti conferenze dei servizi, sia per la vicinanza al centro abitato e sia per la vicinanza a fossi che poi sfociano in mare;

5) dire “sì alla discarica” significa arrendersi ad un mare non più utilizzabile come risorsa ambientale, economica e turistica.

Premesso tutto ciò – conclude Farneti – appare chiaro che questa amministrazione comunale non risponde più al volere dei cittadini di questo territorio. Sarà mio compito tenere aggiornati tutti i cittadini sull’avanzamento di questa scellerata e arcaica adesione”.

