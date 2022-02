Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La robusta cellula di alta pressione che negli ultimi giorni ha interessato l’Italia cede leggermente per l’arrivo di una perturbazione pilotata da correnti fredde di matrice artica che tenderà ad influenzare più direttamente la Francia e la Germania dove sono attese piogge e soprattutto nevicate fino a bassa quota. Il nostro Paese sarà solo lambito dal fronte che tuttavia riuscirà a portare qualche pioggia e anche qualche nevicata, per ora in minima quantità in attesa di un peggioramento più marcato e con fenomeni abbondanti a San Valentino. Le avvisaglie già da oggi sulla Liguria con le prime nubi poi entro venerdì anche sul resto del Nord e parte del Centro, infine nel corso de weekend qualche pioggia e qualche isolata nevicata in montagna interesserà ancora parte del centro e localmente anche il Sud. Atteso anche un calo termico che sarà più significativo in quota grazie agli zeri termici che torneranno intorno 1500-2000m contro i 3500m raggiunti in questi giorni ed al Nord.

METEO VENERDÌ 11 FEBBRAIO: Nord, generalmente nuvoloso su Liguria e Val Padana con qualche isolata e debole pioggia, più sparsa entro sera su Triveneto ed Emilia Romagna con neve sull’appennino emiliano fino a 1100m. Più sole sulle Alpi. Centro, addensamenti e qualche isolata pioggia sulla Toscana con sporadiche nevicate sull’Appennino Tosco Emiliano entro sera fino 1100m la sera. Poche nubi altrove con tendenza a maggiori addensamenti serali. Sud, cieli sereni o poco nuvolosi con qualche foschia o nebbia al mattino nelle valli più interne. Temperature in lieve calo al Nord e Toscana, stabili altrove. Venti deboli meridionali con mari poco mossi.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: graduale indebolimento dell’alta pressione ad opera di correnti atlantiche che si avvicineranno progressivamente nel Nord della Penisola, pertanto è previsto un moderato aumento delle nubi sulle regioni del medio Tirreno, maggiormente diffuse sulla Toscana nel corso del giorno; altrove nuvolosità stratificata, anche spessa entro sera. Locali banchi di nebbia/nubi basse tra notte e mattino su pianure interne, valli Tosco-Umbre, localmente nell’entroterra laziale, qui con minime fredde all’alba; riduzioni di visibilità tra notte e mattino anche sui settori occidentali del medio-alto Lazio ( tra Romano e Viterbese) e sulla Maremma. Possibili deboli precipitazioni sui settori appenninici dell’alta Toscana e aree prospicienti, nevose a partire dai 1100-1300m in serata. Venti deboli o localmente moderati meridionali. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Condizioni anticicloniche sulle regioni del medio Tirreno almeno fino a venerdì, con temperature massime in aumento e minime contenute specie nell’entroterra e nei fondovalle (in particolare di Umbria e Lazio), qui con locali gelate al mattino. Giovedì il tempo si presenterà in prevalenza soleggiato su Lazio, Umbria e bassa Toscana, con qualche nube in più specie sull’alta Toscana; locali foschie e banchi di nebbia/nubi basse nelle ore più fredde della giornata, su valli Tosco-Umbre e localmente Laziali. Riduzioni di visibilità dalla sera anche sui settori occidentali del medio-alto Lazio ( tra viterbese e Romano, comprese le coste) e sulla Maremma Toscana. Seguirà un venerdì complessivamente variabile, tra sole e nubi sparse su Lazio, Umbria e bassa Toscana, con nuvolosità maggiormente diffusa sui settori dell’alta Toscana, laddove non si escludono locali deboli precipitazioni. Locali foschie e banchi di nebbia/nubi basse nelle ore più fredde su Umbria, medio-alto Lazio e valli Toscane. Primo guasto nel weekend, con nuvolosità variabile nella giornata di sabato, associata a brevi precipitazioni entro mattino sull’Appennino Toscano (a partire dai 900-1000m, in calo a 600m) e locali spunti piovosi in serata tra alto Lazio e bassa Toscana. Peggiora domenica con nubi irregolari e piovaschi sparsi specie tra Umbria e Lazio; temperature in calo nelle massime. Probabile una fase instabile a metà mese, dalle caratteristiche più invernali.

(Fonte: 3B Meteo)