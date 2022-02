Migliorare la viabilità nel borgo di Palidoro: in Comune passa la mozione

Fiumicino – “Palidoro è un piccolo borgo inserito in un paesaggio rurale. Ospita una sede comunale sempre più frequentata dai residenti del nord del territorio. Per questo emerge un problema di viabilità. Ci sono due strade di ingresso e una sola di uscita. Andrebbe rivista l’intera viabilità, anche la segnaletica in parte è mancante. Per questo in Consiglio comunale abbiamo votato all’unanimità una mozione che impegna sindaco e giunta a una rivisitazione globale della viabilità di Palidoro e anche un ampliamento dei parcheggi”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link