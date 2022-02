Io Filume’ di e con Franco Di Corcia Jr DI CORCIA JR, consulenza scenica Michelangelo Ricci e Mattia Pagni, musica dal vivo Mattia Pagni,

una produzione Teatro di Bo’ va in scena nella Stagione 2021/2022 Sala Paolo Poli Ostia (Roma) venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 Febbraio 2022

E’ affidato a Franco Di Corcia jr e alla sua ‘Io Filumè’ il debutto del Teatro di Bo’ nelle ‘terre romane’ scegliendo la Stagione 2021/2022 della Sala Paolo Poli di Ostia (direzione artistica Donatella Zapelloni).

“Io sono nato con la sindrome della valigia”

Questa battuta insieme all’altra “Aveva murì” racchiude l’essenza del monologo teatrale.

Franco cerca di costruire, per tutto il racconto, la storia della sua famiglia per giungere all’accettazione di se stesso, come uomo e come artista.

Fin da piccolo Franco – nato all’estero in Svizzera da genitori meridionali e scappato “dentro a una valigia” per rifugiarsi dai propri nonni a Salerno si è sentito una Filumè: non amata, non accettata, sacrifici non riconosciuti, con il nascosto desiderio di “m’hanna cunoscere, m’hanno vule’ bbene!”

La storia di Franco è costellata di tante figure femminili presenti nella sua famiglia: tante piccole ‘Filumè’ di eduardiana memoria. Ed ecco che la storia di Franco si intreccia con quella di Filumena Marturano (personaggio creato dalla poesia drammatica del grande Eduardo).

Io Filumè è un incontro-scontro tra Franco e Filumena Marturano.

Un omaggio al mito moderno dell’eroina eduardiana che rivive in una veste contemporanea come fosse ‘un’altra Filumè’

“Cosa sarebbe il Teatro senza il SUD del mondo? Chi può dirlo, forse solo grandi drammi scandinavi, riflessioni e brutti pensieri. Il Teatro di Di Corcia – dice Andrea Kaemmerle di Guascone Teatro che ha ospitato Io Filume’ il 4 gennaio scorso – è Napoli, è pancia, è quel mondo che in ogni vicolo del nostro sud Italia rende ogni intoppo quotidiano in grande sceneggiata da ‘piazzata’ con il sapere artigiano da chi ha quel 41° parallelo nel sangue. Il Parallelo che taglia in due Napoli e New York, un affresco su amori e mondi che “Franco” restituisce al pubblico in modo unico”

In scena

Venerdì 11 Febbraio ore 21.00

Sabato 12 Febbraio ore 21.00

Domenica 13 Febbraio ore 18.00

Sala “Paolo Poli” – Viale Capitan Consalvo, 2

Ostia (Roma)