Pechino 2022, De Aliprandini al debutto nel gigante: “Sto bene e sono felice di essere qui”

Pechino – Luca De Aliprandini, vicecampione mondiale a Cortina nello slalom gigante, racconta la sua condizione e l’adattamento alla pista olimpica, in vista del gigante maschile di domenica 13 alle Olimpiadi.

“Da quando siamo arrivati – spiega De Aliprandini – abbiamo fatto due giorni di allenamento, poi un giorno di pausa e altri due giorni di training. Sabato ci sarà la sciata in pista e domenica la gara. Il piede va molto bene. Ero già riuscito a fare un giorno sugli sci a casa, prima di partire ed ero riuscito ad allenarmi bene”. In Coppa del Mondo ad Adelboden, nella stagione di Coppa del Mondo in corso, l’azzurro ha riportato una frattura alla caviglia sinistra e ha recuperato in tempi di primato, per partecipare ai primi Giochi della carriera.

“Provo solo un po’ di fastidio – ha proseguito Luca – ma riesco ad allenarmi bene e a fare due/tre giri senza nessun problema. I primi giorni ho sofferto di un po’ di mal di schiena, ma è normale perché i carichi a cui ci si sottopone sciando dopo qualche settimana di stop sono sempre una cosa di diversa dall’allenamento in palestra. Ora, comunque, anche la schiena è sotto controllo”.

“Mi sto adattando alla neve un po’ particolare che c’è qui: il primo giorno ho avuto un po’ di difficoltà, ma poi è andata sempre meglio. Ora, stiamo facendo delle valutazioni sui materiali e penso che anche lì abbiamo trovato delle buone opzioni”.

“Arriva la gara del gigante olimpico: è una gara importante, senza dubbio, ma non sono particolarmente teso, anzi. Sono davvero contentissimo di essere qui. So quanto ho lavorato nelle ultime quattro settimane e ora ho tanta voglia di fare la gara e di divertirmi”.

Oltre a De Aliprandini, per l’Italia parteciperanno al gigante anche Alex Vinatzer e Tommaso Sala. (fisi.org)

(foto@fisi.org)

