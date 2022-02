Pomezia, via libera del Consiglio comunale al Bilancio di previsione 2022-24

Pomezia – Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2022-24. Il provvedimento stanzia 3 milioni di euro per la viabilità con manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, oltre 15 milioni di euro per il sociale e l’istruzione, 16 milioni per la gestione e tutela del verde pubblico, delle nostre spiagge e per la raccolta differenziata.

“Pianificare le entrate non significa aumentare le tasse – ha spiegato l’Assessore Stefano Ielmini – ma razionalizzare i costi ed evitare gli sprechi. Abbiamo l’esempio virtuoso del servizio di raccolta differenziata che funziona bene e che è coperto completamente dalla Tari e che nel nostro Comune, in riferimento al 2020, risulta essere la più bassa dei Comuni della provincia di Roma tra i 40 e i 75mila abitanti. Avere i conti in ordine significa poter offrire più servizi ai cittadini secondo il principio pagare tutti per pagare meno”.

“Il Bilancio di previsione 2022-24 rappresenta un provvedimento importante – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – che va a intervenire nei settori strategici per la nostra Città. Abbiamo previsto un plafond di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, il sociale e l’istruzione, la gestione e tutela del verde pubblico, le nostre spiagge e la raccolta differenziata. Se a queste cifre aggiungiamo i finanziamenti che abbiamo ottenuto negli ultimi mesi, possiamo affermare che il 2022 sarà un anno spartiacque per il nostro territorio, in cui vedranno la luce opere incompiute da decenni: penso al teatro comunale, all’abbattimento dell’ecomostro di Torvaianica, al nuovo stabilimento balneare ex New Las Vegas Beach, alla rete idrica e fognaria in tutti i quartieri, alla riqualificazione di Santa Palomba, solo per citarne alcune”.

